Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве посетили около 5,7 млн человек

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Фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» в столице посетили около 5,7 млн человек, передаёт агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства города.

«С 7 по 16 июня 2019 года в Москве в девятый раз прошёл фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи». Его посетили 5,7 млн человек», — говорится в тексте.

Также отмечается, что в мероприятиях приняли участие около 2 тыс. реконструкторов из России и 14 иностранных государств, в том числе из Австралии, Мексики, Франции и Чехии.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в рамках международного фестиваля «Времена и эпохи» были созданы открытки с эффектом дополненной реальности.

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