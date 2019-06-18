Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве посетили около 5,7 млн человек

Фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» в столице посетили около 5,7 млн человек, передаёт агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства города.

«С 7 по 16 июня 2019 года в Москве в девятый раз прошёл фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи». Его посетили 5,7 млн человек», — говорится в тексте.

Также отмечается, что в мероприятиях приняли участие около 2 тыс. реконструкторов из России и 14 иностранных государств, в том числе из Австралии, Мексики, Франции и Чехии.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в рамках международного фестиваля «Времена и эпохи» были созданы открытки с эффектом дополненной реальности.