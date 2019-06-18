Фрагменты спектаклей покажут на станциях метро Москвы 19 июня

На 25 станциях Московского метрополитена в среду, 19 июня, покажут фрагменты спектаклей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Флешмоб связан с децентрализацией культурных мероприятий в рамках проекта «Привет, Москва!» и программой «Мой район», рассказали в пресс-службе проекта.

Новый тематический блок получил название «Литература и театр». В нём будут представлены сцены, демонстрирующие разные виды и жанры театра.

«Театральный флешмоб — это транспортная и театральная коллаборация в Московском метрополитене. Мы поставили перед собой амбициозную задачу — показать, как привычное нам пространство может преображаться, дарить положительные эмоции и делать из нас активных участников культурного процесса по пути домой», — заявила куратор проекта «Привет, Москва!» Оксана Бондаренко.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что балерина Диана Вишнёва представит спектакль «Сны Спящей красавицы» 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге, 20 сентября — в Москве.