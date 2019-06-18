На ВДНХ ввели бесплатные часы посещения выставок

На ВДНХ ввели бесплатные часы посещения экспозиций в будние дни, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу выставочного центра.

Новые правила действительны для центра «Космонавтика и авиация», интерактивного музейного комплекса «Буран», центра славянской письменности «Слово», выставки Александра Васильева «ВДНХ в моде. 1939—2019», а также для готовящихся к открытию проектов.

Посещение выставок бесплатно в период с 11:00 до 15:00. Такая мера будет действовать до конца текущего года.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что благотворительный забег пройдёт 7 июля на ВДНХ.