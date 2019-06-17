Благотворительный забег пройдёт 7 июля на ВДНХ

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Благотворительный забег состоится 7 июля на ВДНХ в Москве, сообщают «Дни.ру».
Благотворительный забег пройдёт 7 июля на ВДНХ
  • ©pixabay.com

Первая акция прошла восемь лет назад. Классический марафон протяжённостью 42 км 195 м разделили на восемь равных частей, чтобы привлечь большее число участников.

«Сейчас пройдёт восьмой забег, и мы вместе с теми, кто начинал с нами эту историю восемь лет назад, пробежим целый марафон», — заявила президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

По её словам, после финиша 2019 года концепцию забега пересмотрят.

Кроме того, в честь 80-летия ВДНХ заявлена новая дистанция — 8,0 км.

Ранее Mkset.ru сообщало о проведении полумарафона в Уфе.

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