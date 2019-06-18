Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала начало продаж трёх смарт-телевизоров Mi TV на российском рынке, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным издания, вице-президент по международному развитию Mi TV Джанет Цзенг в ходе презентации назвала эти модели символом «искренней преданности» российскому рынку.

Модели с диагоналями 32 дюйма, 43 дюйма и 55 дюймов станут доступны в России с 25 июня по цене от 11990 рублей.

Компания также представила новые смартфоны Mi 9T, фитнес-браслет Mi Smart Band 4, а также беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.

Ожидается, что смартфоны и беспроводные наушники можно будет приобрести с 28 июня, а продажи обновлённого фитнес-браслета стартуют в России 9 июля.

Ранее СМИ назвали новый смартфон Xiaomi Redmi K20 Pro «убийцей флагманов» из-за его относительно низкой стартовой стоимости.

В марте, как передавало ФБА «Экономика сегодня», «Роскачество» совместно с Международной ассамблеей потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT, International Consumer Research and Testing) представило новый рейтинг лучших смартфонов.