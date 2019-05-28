СМИ назвали новый смартфон Xiaomi «убийцей флагманов»
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Как передаёт портал Phone Arena, гаджет оснащён мощным процессором Snapdragon 855 от Qualcomm.
В базовой версии устройство получило 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной. Оно также имеет функцию быстрой зарядки, AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма, выдвижную 20-мегапиксельную камеру для селфи.
По данным портала, в Китае смартфон поступит в продажу 1 июня. По предварительным данным, стартовая цена гаджета — $361 (около 23 тыс. рублей).
В марте, как передавало ФБА «Экономика сегодня», «Роскачество» совместно с Международной ассамблеей потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT, International Consumer Research and Testing) представило обновлённый рейтинг лучших смартфонов.