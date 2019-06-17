Фестиваль ГТО пройдёт 18—20 июня в Псковской области

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Областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО пройдёт 18—20 июня в Пушкинских Горах.
Фестиваль ГТО пройдёт 18—20 июня в Псковской области
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Псковской области.

Возрастная категория участников — 11—15 лет. У всех имеются золотые и серебряные значки по итогам выполнения нормативов.

Победители будут объявлены по результатам общекомандного зачёта. Лучшие мастера попадут в состав областной сборной, которая отправится на всероссийский этап фестиваля ГТО в крымский лагерь «Артек».

Ранее министр спорта Павел Колобков оценил возрождённую систему ГТО.

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