Группа «Мураками» рассказала о туре в поддержку альбома

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Вокалистка группы «Мураками» Диляра Вагапова рассказала о новом туре в поддержку альбома.
Группа «Мураками» рассказала о туре в поддержку альбома
  • © murakamiband.ru

Об этом сообщает НСН.

«Осенью будет тур в поддержку нового альбома «без.даты» по всей России, надеюсь, Казахстан ещё зацепим. Следите за группой в соцсетях», — сказала певица.

В апреле британская рок-группа The Rolling Stones выпустила новый альбом.

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