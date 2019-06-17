Группа «Мураками» рассказала о туре в поддержку альбома
Вокалистка группы «Мураками» Диляра Вагапова рассказала о новом туре в поддержку альбома.
- © murakamiband.ru
Об этом сообщает НСН.
«Осенью будет тур в поддержку нового альбома «без.даты» по всей России, надеюсь, Казахстан ещё зацепим. Следите за группой в соцсетях», — сказала певица.
В апреле британская рок-группа The Rolling Stones выпустила новый альбом.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен