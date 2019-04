Лучшее за 48 лет: The Rolling Stones выпустили новый альбом

Британская рок-группа The Rolling Stones выпустила новый альбом под названием Honk. В сборник вошли хиты музыкантов, выпущенные в период с 1971 по 2016 год. Также у пластинки есть вариант люкс, куда включены live-версии ряда композиций, которые рокеры исполняли на концертах вместе с Эдом Шираном, фронтменом Foo Fighters Дэйвом Гролом и солисткой группы Florence and the Machine Флоренс Уэлч.

Культовая британская рок-группа The Rolling Stones выпустила новый альбом-компиляцию Honk. В него вошли лучшие музыкальные композиции группы, начиная с 1971 года. Информация о релизе пластинки появилась на официальном сайте коллектива. «Совершенно новый альбом-компиляция Honk уже доступен в различных форматах. Сборник включает лучшие хиты и классические треки со студийных альбомов группы, начиная со Sticky Fingers 1971 года и заканчивая Blue & Lonesome 2016 года», — говорится на сайте. Стандартное издание пластинки состоит из 36 композиций, а расширенное — из 46. Альбом уже можно послушать на доступных для россиян ресурсах. Ожидается, что Honk выпустят на CD, виниле и в цифровом формате. В люкс-версию включены записи группы с Дэйвом Гролом (Foo Fighters), Флоренс Уэлч (Florence and the Machine), Эдом Шираном, а также с кантри-певцом Брэдом Пэйсли. В компиляцию, в частности, вошла live-версия песни Bitch, которую музыканты исполнили вместе с фронтменом Foo Fighters во время концерта в Анахайме. Кроме того, в альбом включены концертные записи композиций Beast of Burden (с Шираном на концерте в Канзасе), Dead Flowers (с Пэйсли на выступлении в Филадельфии) и Wild Horses (с Уэлч на перформансе в Лондоне). Возврат к истокам Последний студийный альбом ветеранов рока был выпущен в 2016 году — спустя 11 лет после выхода предыдущего диска A Bigger Bang в 2005 году. 23-я в Великобритании студийная пластинка музыкантов называлась Blue & Lonesome, и в неё не вошло ни одной авторской песни. В практике музыкантов такое произошло впервые: даже в свой дебютный альбом под названием The Rolling Stones, который состоял из каверов на блюзовые шлягеры, рокеры включили балладу собственного сочинения Tell Me. В Blue & Lonesome группа обратилась к истокам. История коллектива некогда начиналась с большой любви к блюзу со стороны Мика Джаггера и Кита Ричардса. Несмотря на то что вскоре музыканты перешли к роковым риффам, увлечение блюзом (преимущественно чикагским) из их жизни не исчезло. Рокеры пронесли преданность жанру через всю жизнь и воплотили её в Blue & Lonesome всего за три дня. В итоге в альбом вошли только кавер-версии на хиты блюзовых музыкантов — 12 треков, в числе которых композиции Хаулина Вулфа, Мэджик Сэма, Вилли Диксона и Литтл Уолтера. Диск получил положительные отзывы со стороны поклонников коллектива. В первую неделю выпуска было продано свыше 100 тыс. копий. В Великобритании пластинка возглавила UK Albums Chart, а также была признана платиновой. В США Blue & Lonesome попал в пятёрку наиболее популярных музыкальных альбомов по версии журнала Billboard.