Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Крыму
- РИА Новости
В ведомстве призвали соблюдать меры безопасности.
Например, запрещено разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнём у пожароопасных предметов, оставлять открытый огонь без присмотра, использовать пиротехнику.
Также стало известно, что в Муезерском районе Карелии ввели противопожарный режим. Соответствующее распоряжение дала местная администрация, передаёт KarelInform.ru со ссылкой на региональное Минприроды.
По данным ведомства, всего с начала пожароопасного сезона в лесах района произошло 11 пожаров на площади 68 га.
Ранее власти Московской области обсудили ситуацию с природными пожарами.