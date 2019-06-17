Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Крыму

Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму с 17 по 20 июня, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве призвали соблюдать меры безопасности.

Например, запрещено разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнём у пожароопасных предметов, оставлять открытый огонь без присмотра, использовать пиротехнику.

Также стало известно, что в Муезерском районе Карелии ввели противопожарный режим. Соответствующее распоряжение дала местная администрация, передаёт KarelInform.ru со ссылкой на региональное Минприроды.

По данным ведомства, всего с начала пожароопасного сезона в лесах района произошло 11 пожаров на площади 68 га.

Ранее власти Московской области обсудили ситуацию с природными пожарами.