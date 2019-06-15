Алсу стала народной артисткой Башкирии

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Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о награждении и присвоении званий артистам, выступившим на международном фестивале искусств «Сердце Евразии». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.
Алсу стала народной артисткой Башкирии
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Так, звание народной артистки Башкортостана было присвоено певице Алсу, а звания заслуженного артиста республики удостоился солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков.

«Солисту и основателю одной из самых популярных групп Башкортостана «Аргымак» Ринату Рамазанову также присвоено звание заслуженного артиста Республики Башкортостан», — говорится в сообщении. 

В октябре 2018 года министр культуры России Владимир Мединский вручил певице Алсу Абрамовой нагрудный знак «Заслуженный артист России».

Алсу Абрамова получила звание народной артистки Татарстана в 2010 году. В мае 2000 года Алсу представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», где заняла второе место, выступив с песней «Solo».

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