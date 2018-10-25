Алсу получила звание заслуженной артистки России

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Министр культуры России Владимир Мединский вручил певице Алсу Абрамовой нагрудный знак «Заслуженный артист России».
Алсу получила звание заслуженной артистки России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Церемония награждения состоялась в атриуме Большого театра в Москве.

«Хотел бы поздравить всех присутствующих с присвоением государственных наград. Желаю каждому из вас успехов», — сказал Мединский.

Отмечается, что заслуженными артистами России также стали актёры Максим Матвеев и Станислав Дужников и певицы Агунда Кулаева и Инна Маликова.

Ранее депутаты Верховной рады Украины выступили с инициативой лишить государственных наград ряд украинских и российских артистов за «антиукраинскую деятельность».

Режиссёр Владимир Бортко в беседе с ФАН прокомментировал инициативу.

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