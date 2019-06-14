В Крыму представили документы с автографами братьев Айвазовских

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Автографы братьев Айвазовских и архиепископа Гурия Таврического, автора перевода Библии на китайский язык, показали в госархиве Крыма в Симферополе.
В Крыму представили документы с автографами братьев Айвазовских
  • ©krymgosarchiv.ru/

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Представлены документы Таврического губернского управления и из личных архивов, в частности документы (профессора, преподававшего в Крымском государственном университете и в Симферопольской мужской гимназии) Виктора Иосифовича Филоненко... Представлены автографы братьев Айвазовских, архиепископа Гурия, который перевёл Библию на китайский язык. Также представлены карикатуры Первой мировой войны и фотографии из личного фонда Филоненко», — заявила заместитель председателя Государственного комитета по делам архивов Республики Крым Татьяна Шарова.

В апреле РИА Новости Крым сообщало, что в Севастополе обсуждается создание федерального художественного музея.

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