В Севастополе рассказали о работе по созданию федерального художественного музея

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В Крыму проходит регистрация юрлица федерального музея, которому предстоит войти в состав нового культурного комплекса в Севастополе.
В Севастополе рассказали о работе по созданию федерального художественного музея
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на будущего руководителя музея, ныне советника директора Третьяковской галереи Юлию Купину.

«Сейчас обсуждается возможное название музея — ФГБУ «Государственный музей Севастополя» или «Государственный музей славы Севастополя». Это учреждение культуры будет включать два здания: художественный музей и исторический музей», — заявила она.

В художественном будут проходить выставки из ведущих музеев страны, а в историческом предполагается развернуть экспозиции региональных коллекций, которые ранее не выставлялись.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в республике рассказали о сроках капремонта галереи Айвазовского.

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