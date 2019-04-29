В Севастополе рассказали о работе по созданию федерального художественного музея

В Крыму проходит регистрация юрлица федерального музея, которому предстоит войти в состав нового культурного комплекса в Севастополе.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на будущего руководителя музея, ныне советника директора Третьяковской галереи Юлию Купину.

«Сейчас обсуждается возможное название музея — ФГБУ «Государственный музей Севастополя» или «Государственный музей славы Севастополя». Это учреждение культуры будет включать два здания: художественный музей и исторический музей», — заявила она.

В художественном будут проходить выставки из ведущих музеев страны, а в историческом предполагается развернуть экспозиции региональных коллекций, которые ранее не выставлялись.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в республике рассказали о сроках капремонта галереи Айвазовского.