В Кавказском заповеднике рассказали о пожаре из-за удара молнии
- © Фото пресс-службы Кавказского биосферного заповедника
Сотрудники заметили задымление в районе горы Пшекиш.
«Сначала инспекторы подумали, что дым от костра и кто-то грубо нарушает правила пребывания на особо охраняемой территории. Дойдя до места, обнаружили, что дымится пень», — заявили в пресс-службе заповедника.
Там отметили, что попадание молнии — наиболее частая причина локальных пожаров на территории.
13 июня URA.RU сообщало, что в Курганской области объявили штормовое предупреждение.