В Кавказском заповеднике рассказали о пожаре из-за удара молнии

В Кавказском заповеднике рассказали о пожаре, который начался из-за молнии, сообщает портал «Юга.ру».

Сотрудники заметили задымление в районе горы Пшекиш.

«Сначала инспекторы подумали, что дым от костра и кто-то грубо нарушает правила пребывания на особо охраняемой территории. Дойдя до места, обнаружили, что дымится пень», — заявили в пресс-службе заповедника.

Там отметили, что попадание молнии — наиболее частая причина локальных пожаров на территории.

13 июня URA.RU сообщало, что в Курганской области объявили штормовое предупреждение.