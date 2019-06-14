В Кавказском заповеднике рассказали о пожаре из-за удара молнии

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В Кавказском заповеднике рассказали о пожаре, который начался из-за молнии, сообщает портал «Юга.ру».
В Кавказском заповеднике рассказали о пожаре из-за удара молнии
  • © Фото пресс-службы Кавказского биосферного заповедника

Сотрудники заметили задымление в районе горы Пшекиш.

«Сначала инспекторы подумали, что дым от костра и кто-то грубо нарушает правила пребывания на особо охраняемой территории. Дойдя до места, обнаружили, что дымится пень», — заявили в пресс-службе заповедника.

Там отметили, что попадание молнии — наиболее частая причина локальных пожаров на территории.

13 июня URA.RU сообщало, что в Курганской области объявили штормовое предупреждение.

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