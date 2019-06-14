В Крыму заявили об увеличении площади пострадавших от града сельхозугодий

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Площадь сельскохозяйственных угодий Крыма, пострадавших от града, увеличилась в два раза, сообщает «Крыминформ».
В Крыму заявили об увеличении площади пострадавших от града сельхозугодий
  • РИА Новости

«В текущем году от дождя и града с начала июня, по данным районов, пострадали 7,6 тыс. га сельскохозяйственных культур — зерновые, овощи, многолетние — в Нижнегорском, Красноперекопском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Черноморском и Ленинском районах», — заявила на заседании расширенной коллегии регионального Министерства сельского хозяйства начальник управления растениеводства и механизации Наталья Шереметьева.

Ранее глава ведомства Андрей Рюмшин рассказал, что после града 5 июня пострадали почти 3,5 тыс. га сельхозугодий.

13 июня URA.RU передавало, что в Курганской области объявили штормовое предупреждение.

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