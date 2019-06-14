Московский зоопарк запустит 1 июля трансляцию из вольеров панд

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Московский зоопарк планирует запустить 1 июля трансляцию из вольеров панд Жуи и Диндин.
Московский зоопарк запустит 1 июля трансляцию из вольеров панд
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Восемь камер будут круглосуточно показывать сеансы кормления, игры животных и их тренинги с киперами.

«Чтобы познакомиться с необычными повадками бамбуковых медведей, недостаточно провести целый день у их вольера. Онлайн-трансляции помогут исправить эту ситуацию. Благодаря им каждый сможет наблюдать за пандами в разное время дня», — цитирует гендиректора зоосада Светлану Акулову портал мэра и правительства.

По её словам, появление панд в зоопарке — долгожданное событие и большая радость, которой хочется делиться.

Ранее Newinform сообщал об акции «Сумерки» в Московском зоопарке.

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