Московский зоопарк проведёт акцию «Сумерки» с 15 по 30 апреля
- РИА Новости
До конца месяца зоосад станет работать на три часа дольше, то есть до 22:00.
Таким образом, передаёт сайт «Москва 24», посетители смогут увидеть, как одни животные готовятся ко сну и кто проявляет наибольшую активность после захода солнца.
«Вопреки распространённому мнению, в вечерние часы жизнь в зоопарке вовсе не замирает», — цитирует гендиректора зоосада Светлану Акулову портал мэра и правительства.
По её словам, специалисты зоопарка разработали познавательный квест.
Ранее в Московском зоопарке рассказали о появлении на свет детёныша редкой львинохвостой макаки (вандеру).