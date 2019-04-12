Московский зоопарк проведёт акцию «Сумерки» с 15 по 30 апреля

Московский зоопарк планирует провести акцию «Сумерки» с 15 по 30 апреля, сообщает Newinform.

До конца месяца зоосад станет работать на три часа дольше, то есть до 22:00.

Таким образом, передаёт сайт «Москва 24», посетители смогут увидеть, как одни животные готовятся ко сну и кто проявляет наибольшую активность после захода солнца.

«Вопреки распространённому мнению, в вечерние часы жизнь в зоопарке вовсе не замирает», — цитирует гендиректора зоосада Светлану Акулову портал мэра и правительства.

По её словам, специалисты зоопарка разработали познавательный квест.

Ранее в Московском зоопарке рассказали о появлении на свет детёныша редкой львинохвостой макаки (вандеру).