В московских парках запустили проект «Мастерские полезных каникул»

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В столичных парках запустили проект «Мастерские полезных каникул», сообщает «Вечерняя Москва».
В московских парках запустили проект «Мастерские полезных каникул»
  • © Максим Блинов / РИА Новости

Занятия рассчитаны на детей от 6 до 12 лет. Они проходят по субботам один раз в две недели в саду «Эрмитаж», парках «Сокольники» и «Красная Пресня», а также в Измайловском парке.

Вожатые агентства «Мосгортур» подготовили для посетителей игры и творческие мастер-классы.

Например, 15 июня на территории сада «Эрмитаж» дети смогут сделать вертушку из бумаги, картину из песка, брелок из пряжи и фигуры из воздушных шаров и поиграть в светофор и испорченный телефон. Об этом информирует портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что ещё семь павильонов «Здоровая Москва» открылись в столичных парках.

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