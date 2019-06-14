В Краснодарском крае появился центр экологического просвещения

На территории природного заповедника «Утриш» в Анапе в пятницу, 14 июня, начинает работу центр экологического просвещения «Жемчужный», сообщает портал «Юга.ру».

«После открытия такого центра заповедник сможет предложить временное размещение туристам, учёным, волонтёрам, студенческим группам непосредственно у себя на территории. Это позволит им проводить на месте необходимые исследования», — заявили в Минкурортов Краснодарского края.

Центр также намерен взаимодействовать со СМИ, заниматься организацией мероприятий и созданием визит-центров.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области в 2022 году будет создан национальный парк «Вятка» площадью 50 тыс. гектаров.