В Краснодарском крае появился центр экологического просвещения
- © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
«После открытия такого центра заповедник сможет предложить временное размещение туристам, учёным, волонтёрам, студенческим группам непосредственно у себя на территории. Это позволит им проводить на месте необходимые исследования», — заявили в Минкурортов Краснодарского края.
Центр также намерен взаимодействовать со СМИ, заниматься организацией мероприятий и созданием визит-центров.
Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области в 2022 году будет создан национальный парк «Вятка» площадью 50 тыс. гектаров.