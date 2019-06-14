В Краснодарском крае появился центр экологического просвещения

Короткая ссылка
На территории природного заповедника «Утриш» в Анапе в пятницу, 14 июня, начинает работу центр экологического просвещения «Жемчужный», сообщает портал «Юга.ру».
В Краснодарском крае появился центр экологического просвещения
  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

«После открытия такого центра заповедник сможет предложить временное размещение туристам, учёным, волонтёрам, студенческим группам непосредственно у себя на территории. Это позволит им проводить на месте необходимые исследования», — заявили в Минкурортов Краснодарского края.

Центр также намерен взаимодействовать со СМИ, заниматься организацией мероприятий и созданием визит-центров.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области в 2022 году будет создан национальный парк «Вятка» площадью 50 тыс. гектаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить