В Кировской области появится национальный парк «Вятка»
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Уточняется, что средства на обустройство парка будут выделены из федерального бюджета.
«В национальном парке создадут все условия для сохранения видового и ландшафтного разнообразия территории. У нас появится возможность развивать экологический туризм», — заявила заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Ольга Женихова.
Ожидается, что в состав территории парка войдут три кластерных участка: Немдинский, Атарский и Котельничский.
Ранее «Известия» сообщали, что работы по реконструкции центрального павильона проката спортинвентаря в парке Горького в Москве должны начаться весной.