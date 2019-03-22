В Кировской области появится национальный парк «Вятка»

Короткая ссылка
В Кировской области в 2022 году будет создан национальный парк «Вятка» площадью 50 тыс. гектаров. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональное правительство.
В Кировской области появится национальный парк «Вятка»
  • © Viktor Gritsuk/Russian Look
  • globallookpress.com

Уточняется, что средства на обустройство парка будут выделены из федерального бюджета.

«В национальном парке создадут все условия для сохранения видового и ландшафтного разнообразия территории. У нас появится возможность развивать экологический туризм», — заявила заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Ольга Женихова.

Ожидается, что в состав территории парка войдут три кластерных участка: Немдинский, Атарский и Котельничский.

Ранее «Известия» сообщали, что работы по реконструкции центрального павильона проката спортинвентаря в парке Горького в Москве должны начаться весной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить