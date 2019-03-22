В Кировской области появится национальный парк «Вятка»

В Кировской области в 2022 году будет создан национальный парк «Вятка» площадью 50 тыс. гектаров. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональное правительство.

Уточняется, что средства на обустройство парка будут выделены из федерального бюджета.

«В национальном парке создадут все условия для сохранения видового и ландшафтного разнообразия территории. У нас появится возможность развивать экологический туризм», — заявила заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Ольга Женихова.

Ожидается, что в состав территории парка войдут три кластерных участка: Немдинский, Атарский и Котельничский.

Ранее «Известия» сообщали, что работы по реконструкции центрального павильона проката спортинвентаря в парке Горького в Москве должны начаться весной.