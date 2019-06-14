В сети появился трейлер сиквела «Сияния»
В центре сюжета ― повзрослевший мальчик Дэнни Торренс из первой части, который стал свидетелем сумасшествия и смерти своего отца в отеле «Оверлук».
Главные роли в картине исполнили Юэн МакГрегор и Ребекка Фергюсон, режиссёром выступил Майк Флэнаган.
Ранее кинокомпания Disney представила первый тизер-трейлер продолжения полнометражного фильма «Малефисента». В нём действие разворачивается через несколько лет после описанных в первой части событий.
Подробнее о ленте — в материале RT.