В сети появился трейлер сиквела «Сияния»

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Доктор Сон», являющегося сиквелом картины «Сияние» (1980 год) режиссёра Стэнли Кубрика по одноименному роману Стивена Кинга.

В центре сюжета ― повзрослевший мальчик Дэнни Торренс из первой части, который стал свидетелем сумасшествия и смерти своего отца в отеле «Оверлук».

Главные роли в картине исполнили Юэн МакГрегор и Ребекка Фергюсон, режиссёром выступил Майк Флэнаган.

Ранее кинокомпания Disney представила первый тизер-трейлер продолжения полнометражного фильма «Малефисента». В нём действие разворачивается через несколько лет после описанных в первой части событий.

Подробнее о ленте — в материале RT.