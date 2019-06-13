Тюмень примет участие в велопробеге «Веломагистраль»

Тюмень планирует принять участие в велопробеге «Веломагистраль», сообщает NashGorod.ru.

В этом году мероприятие пройдёт в шести городах. Помимо Тюмени, это Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Челябинск и Пермь.

Как рассказал руководитель МОО «Вело-Город» Константин Мочалов, главная цель — показать всем, как может выглядеть здоровый и активный город.

28 июля тюменцы смогут проехать по одному из маршрутов, длина которых составит 50 и 70 км. К участию допускаются все желающие.

Ранее ФАН сообщало о тематических велопробегах в рамках акции «Баланс доверия».