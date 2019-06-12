В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности на 13 июня
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«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что в московском регионе наблюдается высокая пожароопасность.
«Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщала, что в Москве в среду, 12 июня, ожидается до +29 °С.
Ранее диетолог Маргарита Королёва рассказала НСН, что в жару необходимо включать в рацион больше овощей и фруктов.