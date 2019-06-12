В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности на 13 июня

Специалисты продлили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и области на четверг, 13 июня, в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что в московском регионе наблюдается высокая пожароопасность.

«Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщала, что в Москве в среду, 12 июня, ожидается до +29 °С.

Ранее диетолог Маргарита Королёва рассказала НСН, что в жару необходимо включать в рацион больше овощей и фруктов.