В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности на 13 июня

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Специалисты продлили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и области на четверг, 13 июня, в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности на 13 июня
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что в московском регионе наблюдается высокая пожароопасность.

«Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщала, что в Москве в среду, 12 июня, ожидается до +29 °С

Ранее диетолог Маргарита Королёва рассказала НСН, что в жару необходимо включать в рацион больше овощей и фруктов.

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