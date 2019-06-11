Проект «Ритм без границ» стартует в Петербурге с 1 июля

Проект «Ритм без границ» стартует в Санкт-Петербурге с 1 июля, сообщает Nation News.

Ольга Смотрицкая и Андрей Горбунов — победители конкурса Фонда президентских грантов — проведут занятия по так называемой телесной перкуссии (созданию музыки телом).

Их программа относится к категории «Социальная поддержка граждан с ограниченными возможностями здоровья». Упражнения используются в терапевтических целях.

В 2018 году сообщалось о Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ — 2018» в Евпатории.