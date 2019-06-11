Прощание с певцом Алексеем Сафиулиным состоится 13 июня

Церемония прощания с певцом Алексеем Сафиулиным состоится 13 июня в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в Москве.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице исполнителя в Instagram:



«Прощание с Алексеем Сафиулиным состоится 13 июня (в четверг) в 10:30 в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке».

Ранее сообщалось, что причиной смерти артиста стал сердечный приступ.

Сафиулин окончил вокальное отделение ГИТИСа. Музыкант являлся солистом Московской филармонии и Мариинского театра, снимался в кино.

Певица Елена Решетникова рассказала в беседе с телеканалом «360», что накануне Сафиулин был «абсолютно живой и здоровый» и не чувствовал недомогания.