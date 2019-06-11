Прощание с певцом Алексеем Сафиулиным состоится 13 июня
- @ voice1tv / instagram.com
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице исполнителя в Instagram:
«Прощание с Алексеем Сафиулиным состоится 13 июня (в четверг) в 10:30 в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке».
Ранее сообщалось, что причиной смерти артиста стал сердечный приступ.
Сафиулин окончил вокальное отделение ГИТИСа. Музыкант являлся солистом Московской филармонии и Мариинского театра, снимался в кино.
Певица Елена Решетникова рассказала в беседе с телеканалом «360», что накануне Сафиулин был «абсолютно живой и здоровый» и не чувствовал недомогания.