Умер участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин

Скончался участник шоу «Голос» певец Алексей Сафиулин. Причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на семью музыканта.

«Скоропостижно скончался. Сердечный приступ. Гастроли, перелёты и московская жара не оставили шансов спасти молодого и здорового мужчину», — говорится в сообщении.

Как отмечается, диагноз — «внезапная смерть от сердечного приступа».

Агентство сообщает, что Сафиулин окончил вокальное отделение ГИТИСа. Музыкант являлся солистом Московской филармонии и Мариинского театра, снимался в кино.

Он принимал участие в шестом сезоне шоу «Голос».

Осенью 2016 года в Москве в результате инсульта на 61-м году жизни умер участник шоу «Голос» Андрей Давидян.