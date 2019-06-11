Умер участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин

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Скончался участник шоу «Голос» певец Алексей Сафиулин. Причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на семью музыканта.
Умер участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин
  • @voice1tv / instagram.com

«Скоропостижно скончался. Сердечный приступ. Гастроли, перелёты и московская жара не оставили шансов спасти молодого и здорового мужчину», — говорится в сообщении.

Как отмечается, диагноз — «внезапная смерть от сердечного приступа».

Агентство сообщает, что Сафиулин окончил вокальное отделение ГИТИСа. Музыкант являлся солистом Московской филармонии и Мариинского театра, снимался в кино.

Он принимал участие в шестом сезоне шоу «Голос».

Осенью 2016 года в Москве в результате инсульта на 61-м году жизни умер участник шоу «Голос» Андрей Давидян.

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