Умер участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин
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«Скоропостижно скончался. Сердечный приступ. Гастроли, перелёты и московская жара не оставили шансов спасти молодого и здорового мужчину», — говорится в сообщении.
Как отмечается, диагноз — «внезапная смерть от сердечного приступа».
Агентство сообщает, что Сафиулин окончил вокальное отделение ГИТИСа. Музыкант являлся солистом Московской филармонии и Мариинского театра, снимался в кино.
Он принимал участие в шестом сезоне шоу «Голос».
Осенью 2016 года в Москве в результате инсульта на 61-м году жизни умер участник шоу «Голос» Андрей Давидян.