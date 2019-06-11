В московских парках впервые пройдут репетиции театральных спектаклей

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В столичных парках впервые пройдут репетиции театральных спектаклей, сообщает «Вечерняя Москва».
В московских парках впервые пройдут репетиции театральных спектаклей
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Они начинаются с 11 июня. Проект приурочен к Году театра в России.

Увидеть репетиции можно до 22 августа.

«Это лето в московских парках будет ещё и театральным. В них пройдут открытые репетиции 10 постановок, в том числе по произведениям классиков — Пушкина, Островского, Гоголя», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, посетители парков департамента культуры смогут увидеть, как готовится спектакль, как артисты готовятся над ролью, как весь коллектив взаимодействует на площадке.

Среди участников — «Зарядье», Парк Горького, «Музеон», сад «Эрмитаж», Измайловский парк, «Сокольники», передаёт портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что ещё семь павильонов «Здоровая Москва» начали работать в столичных парках.

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