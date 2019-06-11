Эксперт прокомментировал ситуацию с Huawei

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Специалист по мобильным технологиям Андрей Соловьёв в беседе с Nation News прокомментировал сообщения СМИ о возможности использования операционной системы «Аврора» компании «Ростелеком» на мобильных устройствах китайской Huawei.
Эксперт прокомментировал ситуацию с Huawei
  • Reuters

«Я знаю, что в Huawei разрабатывают свою операционную систему», — сказал эксперт.

По его словам, максимум, что может взять китайская компания, — это отдельные наработки.

Ранее «Ростелеком» оценил возможность сотрудничества с Huawei.

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