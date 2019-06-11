В центре Москвы отреставрируют здания Монетного двора

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В российской столице начали разрабатывать проект реставрации комплекса зданий Монетного двора на Никольской улице, сообщает сайт «Москва 24».
В центре Москвы отреставрируют здания Монетного двора
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Специалисты должны провести историко-архивные и библиографические исследования, изучить инженерно-технические особенности объекта и предложить архитектурные решения.

Монетный двор — объект культурного наследия федерального значения. Самое старое здание (кирпичные палаты) построено в конце XVII века.

«Вплоть до XIX века здесь чеканили золотые, серебряные и медные монеты. Кроме того, одно время помещения использовали в качестве губернской тюрьмы», — цитирует главу Мосгорнаследия Алексея Емельянова портал мэра и правительства.

Также стало известно, что комитет по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов согласовал проект капремонта школы №91 на Поварской улице, передаёт «Вечерняя Москва».

В школе, образованной на базе Московской гимназии в 1920-е годы, учились Владимир Маяковский и Борис Пастернак. В 1950-х для школьных занятий возвели пятиэтажное здание с пристройкой.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют отреставрировать летнюю резиденцию графов Шереметевых.

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