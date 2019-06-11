В Москве 11 июня ожидается до +30 °С

В Москве во вторник, 11 июня, ожидается до +30 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе составит +28...+30 °С. Днём ожидается небольшая облачность, без осадков, слабый ветер. Диетолог Маргарита Королёва рассказала НСН, что в жару необходимо включать в рацион больше овощей и фруктов.