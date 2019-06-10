«Одноклассники» назвали самые популярные жанры на игровой платформе

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«Одноклассники» назвали самые популярные жанры на игровой платформе социальной сети. Как сообщает пресс-служба организации, наиболее популярны среди пользователей казуальные игры: головоломки, викторины, квесты на поиск предметов.
«Одноклассники» назвали самые популярные жанры на игровой платформе
  • РИА Новости

Отмечается, что игровая платформа «Одноклассников» является одним из важнейших направлений развития социальной сети, а мобильные HTML5-игры — главным драйвером роста. Так, за первые пять месяцев 2019 года «Одноклассники» выплатят более 200 млн рублей игровым студиям и независимым разработчикам мобильных HTML5-игр.

Ранее сообщалось, что социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили Games Cup 2019 для разработчиков мобильных HTML5-игр.

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