«ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили турнир для создателей мобильных игр

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили Games Cup 2019 для разработчиков мобильных HTML5-игр. Об этом сообщает пресс-служба «Одноклассников».

© пресс-служба «Одноклассники»

Соревнование будет проводиться в рамках линейки IT-чемпионатов Mail.ru Group. Призовой фонд турнира составит 1,4 млн рублей. Ранее сообщалось, что «Одноклассники» назвали самые популярные профессиональные праздники в России.