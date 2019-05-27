«ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили турнир для создателей мобильных игр

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Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили Games Cup 2019 для разработчиков мобильных HTML5-игр. Об этом сообщает пресс-служба «Одноклассников».
«ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили турнир для создателей мобильных игр
  • © пресс-служба «Одноклассники»

Соревнование будет проводиться в рамках линейки IT-чемпионатов Mail.ru Group. Призовой фонд турнира составит 1,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» назвали самые популярные профессиональные праздники в России.

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