Спасатели предупредили о сильной жаре в Оренбургской области

Спасатели предупредили о сильной жаре и грозе в Оренбургской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Как прогнозируют синоптики, во вторник, 11 июня, максимальная температура воздуха может превысить +30 °С.

Населению советуют проявлять внимательность и осторожность в условиях непогоды.

Также стало известно, что в Ленинградской области с 12 по 13 июня возможно ухудшение погодных условий, информируют «Невские новости» со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС.

В отдельных районах прогнозируются обильные осадки в виде ливня, сопровождаемые грозами и сильным ветром, с порывами до 15—18 м/с.

Ранее сообщалось, что в Татарстане возможны грозы с кратковременными усилениями западного ветра до 15—20 м/с.