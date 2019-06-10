Спасатели предупредили о сильной жаре в Оренбургской области

Короткая ссылка
Спасатели предупредили о сильной жаре и грозе в Оренбургской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили о сильной жаре в Оренбургской области
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Как прогнозируют синоптики, во вторник, 11 июня, максимальная температура воздуха может превысить +30 °С.

Населению советуют проявлять внимательность и осторожность в условиях непогоды.

Также стало известно, что в Ленинградской области с 12 по 13 июня возможно ухудшение погодных условий, информируют «Невские новости» со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС.

В отдельных районах прогнозируются обильные осадки в виде ливня, сопровождаемые грозами и сильным ветром, с порывами до 15—18 м/с.

Ранее сообщалось, что в Татарстане возможны грозы с кратковременными усилениями западного ветра до 15—20 м/с.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить