Спасатели предупредили о ветре до 20 м/с в Татарстане

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане с 20:00 10 июня до 23:00 11 июня, сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

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По данным республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, возможны грозы с кратковременными усилениями западного ветра до 15—20 м/с. Локально ожидается град. 5 июня Newinform сообщал о жаре до +32 ˚С в Санкт-Петербурге.