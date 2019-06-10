В Москве 11 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

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В Москве и Московской области 11 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с жарой и высокой пожароопасностью. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
В Москве 11 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве 10 июня ожидается до +28 °С. При этом днём возможны сильный дождь и гроза с градом.

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