Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» на Красной площади

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.

«Будет искренне жаль, если «Машина времени» не будет участвовать... Это начало всей рок-музыки российской и советской даже. Для меня это странно... Честно говоря, для меня это новость», — сказал артист.

Ранее пресс-секретарь «Машины времени» Антон Чернин заявил, что выступление группы на Красной площади 12 июня не состоится.

Впоследствии лидер коллектива Андрей Макаревич рассказал, в связи с чем группа не примет участия в праздничном мероприятии.