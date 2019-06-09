Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» на Красной площади
«Будет искренне жаль, если «Машина времени» не будет участвовать... Это начало всей рок-музыки российской и советской даже. Для меня это странно... Честно говоря, для меня это новость», — сказал артист.
Ранее пресс-секретарь «Машины времени» Антон Чернин заявил, что выступление группы на Красной площади 12 июня не состоится.
Впоследствии лидер коллектива Андрей Макаревич рассказал, в связи с чем группа не примет участия в праздничном мероприятии.