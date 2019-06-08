Сын Алибасова объяснил, почему продюсер выпил средство для труб

Бари Алибасов — младший в интервью телеканалу НТВ рассказал, что его отец, продюсер Бари Алибасов, выпил жидкость для очистки труб, поскольку кто-то оставил её рядом с раковиной, где должно было стоять «только что-то питьевое».

Он отметил, что инцидент произошёл на студии, куда Алибасов пошёл «записывать».

По словам Алибасова-младшего, у его отца дома «всё чётко, всё на местах стоит, всё на своей полочке», что на кухне «если что-то рядом с раковиной стоит, то это что-то питьевое».

«А на студии рядом с раковиной кто-то, видимо, трубу прочищал, оставил очиститель, и он его хлебнул. Сразу выплюнул, но что-то попало в желудок», — рассказал сын продюсера.

Ранее Алибасов-младший сообщил, что опасности для жизни его отца на данный момент нет. Продюсер находится в состоянии медикаментозного сна.

Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для промывки труб.