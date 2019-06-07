В США умер исполнитель блюза Доктор Джон

В США в возрасте 77 лет умер американский композитор и исполнитель блюза Малкольм Джон Ребеннэк, известный как Доктор Джон.

«На закате дня 6 июня 2019 года икона и легенда музыки Малкольм Джон Ребеннэк, в профессиональном кругу известный как Доктор Джон, скончался от сердечного приступа» — говорится в сообщении на официальной странице музыканта в Facebook.

Семья артиста поблагодарила всех поклонников Доктора Джона и попросила уважать их право на частную жизнь.

О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.

В конце февраля в США на 90-м году жизни умер композитор, лауреат четырёх премий «Оскар» Андре Превин.