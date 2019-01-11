Умер звукорежиссёр «Матрицы» Грегг Рудлофф

Звукорежиссёр, трёхкратный обладатель премии «Оскар» Грегг Рудлофф умер на 64-м году жизни. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, Рудлофф, предположительно, покончил жизнь самоубийством. Грегг Рудлофф получил три премии «Оскар» за картины «Слава», «Матрица» и «Безумный Макс: Дорога ярости». Последней работой звукорежиссёра стал фильм «Другая сторона ветра».