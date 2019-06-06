В Госдуме рассказали о поправках в законопроект «о борьбе с билетной мафией»

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Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская рассказала о поправках в законопроект «о борьбе с билетной мафией», сообщает ФАН.
В Госдуме рассказали о поправках в законопроект «о борьбе с билетной мафией»
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«Мы выходим наконец на второе, а следом, значит, и на третье чтение так называемого законопроекта о борьбе с билетной мафией. Сейчас это фактически новый документ по сравнению с тем, что нам внесло правительство осенью», — отметила Ямпольская в ходе Уральского культурного форума в Екатеринбурге.

Как отметила депутат, работа над поправками велась в течение нескольких месяцев.

По словам Ямпольской, в изначальном варианте за любую продажу билета с рук предполагался штраф до 300 тыс. рублей. Например, разрешалось торговать билетами только учреждениям культуры, а также уполномоченным лицам и организациям.

«Билеты, которые театр реализует по льготным ценам пенсионерам, студентам, можно будет сделать невозвратными. Потому что именно такие билеты, к сожалению, пачками попадают к перекупщикам», — сообщила парламентарий.

Ямпольская выразила надежду, что закон вступит в силу к 1 сентября — началу нового театрального сезона.

Ранее в Госдуме рассказали о причинах появления билетных спекулянтов.

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