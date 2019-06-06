Супруга Панкратова-Чёрного рассказала о его состоянии
Супруга актёра Александра Панкратова-Чёрного Юлия Монахова в беседе с РИА Новости рассказала о его состоянии.
- © Сергей Пятаков
- РИА Новости
«Давление полечили в больнице, уже дома отдыхает», — сообщила Монахова.
Ранее Пятый канал передавал, что Панкратов-Чёрный экстренно госпитализирован в Москве.
Как сообщал телеканал, у актёра резко упало давление до критического минимума.
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