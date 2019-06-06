В Гильдии актёров кино выразили соболезнования в связи со смертью Кузнецова

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Анна Лушникова
Директор Гильдии актёров кино России заслуженный работник культуры Валерия Гущина в разговоре с RT выразила соболезнования в связи со смертью российского актёра Александра Кузнецова.
В Гильдии актёров кино выразили соболезнования в связи со смертью Кузнецова
  • © Ленфильм (1986)

«Я познакомилась с Сашей очень давно. На свете стало на одну улыбку меньше. Такой улыбки, как у Александра Кузнецова, не было ни у кого. Фильм, который принёс ему славу, — «Джек Восьмёркин» — покорил всех молодостью и талантом актёра. Но прежде всего именно этой улыбкой. Саша был верным другом и очень порядочным человеком. Он никогда не перекладывал ни на кого свои муки от онкологии. Теперь он улыбается только с портрета. Светлая память Александру Константиновичу Кузнецову», — сказала Гущина.

Актёр Александр Кузнецов скончался на 60-м году жизни.

Кузнецов сыграл более чем в 70 фильмах, в числе которых «Джек Восьмёркин — американец», «Комедия строгого режима», «Парад планет».

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