Умер актёр Александр Кузнецов

Российский актёр Александр Кузнецов скончался на 60-м году жизни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского артиста Эммануила Виторгана, которое он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Сегодня... В 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами. Ты так боролся за жизнь. Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш! Земля тебе пухом», — написал он.

Кузнецов сыграл более чем в 70 фильмах, в числе которых «Джек Восьмёркин — американец», «Комедия строгого режима», «Парад планет».