«ВКонтакте» запустила городские ленты новостей
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила городские ленты новостей. Как сообщает пресс-служба организации, нововведение доступно в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде — городах, где работают региональные представительства соцсети.
- РИА Новости
Отмечается, что в городские ленты будут попадать событийные и тематические материалы, которые являются актуальными для региона, где живёт пользователь.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили турнир для создателей мобильных игр.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»