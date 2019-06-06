«ВКонтакте» запустила городские ленты новостей

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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила городские ленты новостей. Как сообщает пресс-служба организации, нововведение доступно в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде — городах, где работают региональные представительства соцсети.
«ВКонтакте» запустила городские ленты новостей
  • РИА Новости

Отмечается, что в городские ленты будут попадать событийные и тематические материалы, которые являются актуальными для региона, где живёт пользователь.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили турнир для создателей мобильных игр.

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