Удмуртия впервые присоединится к «Пушкинскому диктанту»

В Удмуртии впервые напишут «Пушкинский диктант». Он состоится 6 июня.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Национальной библиотеки республики.

Акция приурочена к Году театра, 220-летию со дня рождения Александра Пушкина и 70-летию со дня открытия музея-заповедника «Болдино».

Участники должны выполнить ряд заданий, в том числе вставить пропущенные слова в пушкинский текст, определить название по отрывку и т. д. Продолжительность диктанта — 40 минут.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге пройдёт более 100 мероприятий в честь Пушкинского дня России.