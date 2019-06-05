Удмуртия впервые присоединится к «Пушкинскому диктанту»

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В Удмуртии впервые напишут «Пушкинский диктант». Он состоится 6 июня.
Удмуртия впервые присоединится к «Пушкинскому диктанту»
  • © Komsomolskaya Pravda
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Национальной библиотеки республики.

Акция приурочена к Году театра, 220-летию со дня рождения Александра Пушкина и 70-летию со дня открытия музея-заповедника «Болдино».

Участники должны выполнить ряд заданий, в том числе вставить пропущенные слова в пушкинский текст, определить название по отрывку и т. д. Продолжительность диктанта — 40 минут.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге пройдёт более 100 мероприятий в честь Пушкинского дня России.

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