Конкин прокомментировал решение назвать набережную Яузы в честь Говорухина
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- РИА Новости
«Его миллионы людей знали, любили и уважали. И есть за что. А для меня это очень приятно, потому что великий режиссёр достоин этой памяти», — заявил Конкин.
По его словам, набережная предполагает прогулку — люди смогут ходить по набережной Говорухина и размышлять о его работах.
Ранее сообщалось, что на здании ВГИКа установят памятную доску Говорухину.
Говорухин скончался 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет.
В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти Станислава Говорухина.