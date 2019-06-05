Конкин прокомментировал решение назвать набережную Яузы в честь Говорухина

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Актёр Владимир Конкин в беседе с kp.ru прокомментировал решение назвать одну из набережных в Москве именем народного артиста России режиссёра Станислава Говорухина.
Конкин прокомментировал решение назвать набережную Яузы в честь Говорухина
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Его миллионы людей знали, любили и уважали. И есть за что. А для меня это очень приятно, потому что великий режиссёр достоин этой памяти», — заявил Конкин.

По его словам, набережная предполагает прогулку — люди смогут ходить по набережной Говорухина и размышлять о его работах.

Ранее сообщалось, что на здании ВГИКа установят памятную доску Говорухину.

Говорухин скончался 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти Станислава Говорухина.

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