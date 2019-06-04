В Москве появится набережная имени Говорухина
- РИА Новости
«Часть проектируемого проезда №690, который расположен вдоль правого берега реки Яузы между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира, получит наименование «Набережная Говорухина», — сообщает пресс-служба мэра Москвы.
Кроме того, на здании ВГИКа установят памятную доску Говорухину.
Говорухин скончался 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет.
В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти Станислава Говорухина.