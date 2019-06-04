В Москве появится набережная имени Говорухина

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Одна из набережных реки Яузы в Москве получит имя режиссёра, народного артиста России Станислава Говорухина.
В Москве появится набережная имени Говорухина
  • РИА Новости

«Часть проектируемого проезда №690, который расположен вдоль правого берега реки Яузы между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира, получит наименование «Набережная Говорухина», — сообщает пресс-служба мэра Москвы.

Кроме того, на здании ВГИКа установят памятную доску Говорухину.

Говорухин скончался 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти Станислава Говорухина.

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