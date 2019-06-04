В Оренбургской области предупредили о заморозках до -2 ˚С

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В Оренбургской области предупредили об ухудшении погодных условий, сообщает RIA56.
В Оренбургской области предупредили о заморозках до -2 ˚С
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По прогнозу регионального Гидрометцентра, в ночь на 5 июня местами возможны заморозки. Температура на поверхности почвы опустится до -2 ˚С. Резкое ночное похолодание ожидается в основном в северных районах.

В областном ГУ МЧС России садоводам рекомендуют защитить хрупкие посадки от заморозков.

Также стало известно, что в ночь на 5 июня ожидаются заморозки до -1 ˚С в Удмуртии. В дневное время температура составит +17...+22 ˚С, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Ранее спасатели предупреждали о ветре до 25 м/с в Свердловской области.

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