В Оренбургской области предупредили о заморозках до -2 ˚С

В Оренбургской области предупредили об ухудшении погодных условий, сообщает RIA56.

По прогнозу регионального Гидрометцентра, в ночь на 5 июня местами возможны заморозки. Температура на поверхности почвы опустится до -2 ˚С. Резкое ночное похолодание ожидается в основном в северных районах.

В областном ГУ МЧС России садоводам рекомендуют защитить хрупкие посадки от заморозков.

Также стало известно, что в ночь на 5 июня ожидаются заморозки до -1 ˚С в Удмуртии. В дневное время температура составит +17...+22 ˚С, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Ранее спасатели предупреждали о ветре до 25 м/с в Свердловской области.