Спасатели предупредили о ветре до 25 м/с в Свердловской области

Спасатели предупредили о сильном ливне с градом в Свердловской области, сообщает URA.RU.

«4 июня местами ожидаются грозы, крупный град, сильные дожди, усиление ветра до 20—25 м/с», — заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Также стало известно, что вечером 3 июня в Татарстане местами возможны грозы, шквалистый ветер до 17—22 м/с, сильный дождь и град, информирует «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.

Ночью и днём 4 июня местами прогнозируется сильный порывистый ветер до 18 м/с.

Ранее в Москве 4 июня был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.