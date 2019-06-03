Спасатели предупредили о ветре до 25 м/с в Свердловской области

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Спасатели предупредили о сильном ливне с градом в Свердловской области, сообщает URA.RU.
Спасатели предупредили о ветре до 25 м/с в Свердловской области
  • РИА Новости

«4 июня местами ожидаются грозы, крупный град, сильные дожди, усиление ветра до 20—25 м/с», — заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Также стало известно, что вечером 3 июня в Татарстане местами возможны грозы, шквалистый ветер до 17—22 м/с, сильный дождь и град, информирует «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.

Ночью и днём 4 июня местами прогнозируется сильный порывистый ветер до 18 м/с.

Ранее в Москве 4 июня был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

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