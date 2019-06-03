Спасатели предупредили о ветре до 25 м/с в Свердловской области
- РИА Новости
«4 июня местами ожидаются грозы, крупный град, сильные дожди, усиление ветра до 20—25 м/с», — заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Также стало известно, что вечером 3 июня в Татарстане местами возможны грозы, шквалистый ветер до 17—22 м/с, сильный дождь и град, информирует «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.
Ночью и днём 4 июня местами прогнозируется сильный порывистый ветер до 18 м/с.
Ранее в Москве 4 июня был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.